HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (16)

Áries - 21/03 a 20/04





Com a Lua trocando likes com Júpiter, você não vai se importar em fazer um esforço extra para cuidar de algumas tarefas que ficaram pendentes. Quanto mais você se esforçar agora, maior será a chance de ver a sua competência reconhecida e até subir na carreira. E como a Lua também se entende com Urano, você pode contar com a proteção dos astros para as suas finanças. Só não espere que o dinheiro caia do céu: os seus ganhos vão depender exclusivamente do seu esforço! Bora colocar as mãos na massa? Também vale a pena dedicar uma atenção extra ao seu corpo: quanto mais saudável você estiver, melhor será a sua aparência. Mais tarde, a Lua se estranha com Netuno e isso pode se refletir em seus relacionamentos. Apesar do desejo de deixar a solidão bem longe, pode ser que a conquista não caminhe da maneira que desejava. Tem compromisso? Então, procure afastar a rotina e não deixe que isso se torne um problema.





Touro - 21/04 a 20/05





Você ainda conta com a sorte e pode se dar bem em um jogo ou aposta nesta quarta, graças à Lua que segue firma e forte em sua Casa 5. Sua simpatia e seu bom humor encantam os amigos, sejam os mais próximos ou mesmo os relacionamentos recentes. Como a Lua troca likes com Urano e Júpiter ao longo dessa quarta, você não terá problemas para cuidar de tarefas que envolvam contato com colegas ou clientes, seja pessoalmente ou através da internet. A criatividade também dá as caras e você pode encontrar novas maneiras de brilhar se trabalha com marketing ou algo nessa linha. Em compensação, pode surgir uma certa tensão com os amigos, provocada pelo desentendimento entre Lua e Netuno. Vale a pena dedicar um pouco mais de atenção à pessoa amada: o love vai retribuir esse carinho em dobro. A paquera tem tudo para ser um sucesso e você não terá do que reclamar.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Se depender dos astros, você pode se sair bem na hora de fazer consertos domésticos, tentar algumas mudanças na casa ou jogar fora o que não usa mais. A Lua troca likes com Júpiter e Urano, sinal de que alguém da família pode oferecer toda a ajuda e apoio de que necessita. Priorize as tarefas que podem ser feitas em casa e verá como vai dar conta de tudo o que estava acumulado. Um segredo antigo pode vir à tona, mas não se preocupe -- você tem tudo para lidar na boa com qualquer coisa que descobrir, desde que tenha o apoio do pessoal de casa. Só tenha cuidado para não priorizar demais o serviço e deixar a família de lado: pode sofrer algumas cobranças para se tornar mais presente no dia a dia doméstico, tá? É hora de mostrar sua sensualidade ao par -- você vai se sentir mais confiante para se soltar na intimidade de casa. Prepare-se para uma decepção com um admirador se está só, ainda mais se um ex resolver atrapalhar a sua vida amorosa.





Câncer - 21/06 a 21/07





A Lua destaca seu lado comunicativo nesta quarta e faz com que você fique mais à vontade para colocar a conversa em dia com os amigos e as pessoas mais próximas. Com o bom entrosamento da Lua com Urano e Júpiter, você pode até sair da sua zona de conforto, ampliar seus contatos profissionais e se arriscar um pouco mais para conquistar novos clientes. O diálogo e a troca de informações serão seus maiores trunfos no serviço, especialmente se lidar com tecnologia, comunicação ou vendas, por exemplo. A saudade de conversar e rever pessoas queridas que estão longe pode abalar seu astral à noite. Se surgir a chance de entrar em contato com esse pessoal, vá em frente. Programa romântico anima a vida a dois, mesmo que seja apenas na intimidade do seu lar. Aproveite para esclarecer mal-entendido com o love.





Leão - 22/07 a 22/08





O trígono entre Lua e Urano logo cedo destaca seu lado possessivo e o apego aos bens materiais, algo que pode se tornar mais aparente hoje. O lado bom disso é que saberá dar valor ao que possui e pode perceber que lidar com dinheiro não será nenhum bicho de sete cabeças. Aproveite para dar uma renovada no guarda-roupa e melhorar a imagem que passa aos outros, especialmente no trabalho, se tiver condições de arcar com esses gastos extras. Depois, a afinidade entre Lua e Júpiter ajuda você planejar melhor as tarefas de rotina. Pode até pegar alguns serviços extras para engordar a conta bancária, embora precise ter cuidado para não se sobrecarregar demais. Talvez a paquera deixe um pouco a desejar, já que sua atenção estará voltada para outros assuntos. A dois, controle melhor a possessividade para evitar briga.





Virgem - 23/08 a 22/09





O bom aspecto entre Lua e Urano logo cedo deve ajudar você a organizar suas prioridades e definir novas metas. Será divertido sair da rotina, passear ou visitar um lugar diferente, mas se não for possível, sossegue o facho em casa e procure conhecer esses locais através de fotos ou filmes mesmo, tá? Agir com jogo de cintura e adaptar os sonhos à realidade é o melhor caminho para encontrar a felicidade e ter sucesso. Você vai esbanjar confiança ao lidar com qualquer assunto, mas talvez precise se colocar no lugar do outro em alguns momentos para não arrumar treta à toa. Em harmonia com Júpiter, a Lua promete momentos deliciosos nos assuntos do coração. Tome a iniciativa para fazer algo romântico e surpreender o love. E se anda sonhando com um novo romance, saiba que pode se dar bem na paquera se for confiante.





Libra - 23/09 a 22/10





A Lua segue firme e forte em sua Casa 12 e embora possa infernizar o seu astral em alguns momentos, também vai destacar seu sexto sentido. Em harmonia com Urano, a Lua traz à tona seu lado místico e religioso. Se puder, aproveite alguns momentos em casa para se isolar um pouco se quiser repor suas energias. Além disso, vai encontrar conforto e apoio nos familiares para o que precisar! No trabalho, talvez tenha que agir com mais cautela ao lidar com colegas traiçoeiros. É melhor não baixar a guarda e evitar confiar demais nos outros, especialmente com os seus segredos. Também vale a pena ter cautela ao lidar com a saúde: se sentir algum sintoma estranho, não ignore, tá? Um crush que já tem compromisso pode balançar seu coração, mas tenha cautela. Paixão e confiança andam de mãos dadas se tem compromisso.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Você vai contar com as melhores energias para correr atrás dos seus sonhos hoje! É que a Lua troca likes com Júpiter e Urano, destacando o seu lado mais sonhador e fortalecendo a sua crença em dias melhores. Além disso, também ressalta o desejo de ajudar outras pessoas -- estenda a mão a alguém que está passando por dias difíceis e verá como você irá se sentir melhor. Às vezes, ajudar os outros pode ser a melhor maneira de ajudar a si mesma, já pensou nisso? No trabalho, compartilhe suas ideias e não tenha receio de se arriscar mais: sair da rotina e quebrar algumas regras pode ser muito produtivo de vez em quando, Escorpião! O astral também é perfeito para colocar o papo em dia com os amigos -- entre em contato com o pessoal e aproveite para matar a saudade. Bom momento para conhecer gente nova e ampliar as suas amizades: pode conquistar novos seguidores e receber pedidos de amizade. Porém, se tem um crush na sua mira, vá com calma e veja se não tem uma amiga falsiane tentando te passar para trás. Sair da rotina traz vida nova ao romance.





Sagitário - 22/11 a 21/12





É hora de se concentrar na carreira e correr atrás das suas maiores ambições -- a Lua segue firme em sua Casa das Realizações e coloca sob o microscópio tudo o que está ligado à sua vida profissional. Aproveite as boas energias enviadas pelo aspecto harmonioso da Lua com Urano e Júpiter para cuidar de assuntos rotineiros, ainda mais se envolverem dinheiro. Se a situação financeira anda estável, pode ser uma boa ideia investir sua grana para se cuidar ou melhorar a imagem que passa aos outros. Há sinal de tensão entre Lua e Netuno, o que pode provocar atritos com os familiares. Tente distribuir melhor o seu tempo entre a carreira e os momentos com a família, tá? Você e o par podem fortalecer o romance se tiverem objetivos em comum. Como sua popularidade está em alta, você tem tudo para fazer sucesso com o crush!





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Nesta quarta, sair da rotina e entrar em contato com pessoas que estão distantes pode ser o seu maior sonho. Talvez não dê para viajar ou marcar um encontro presencial, mas nada impede que use as redes sociais para colocar a conversa em dia. As chamadas de vídeo estão aí como uma ótima alternativa nestes tempos de isolamento social! Como seu signo é mais tradicional e não gosta tanto de mudanças, pode ser a sua chance de se esforçar um pouco para se adaptar aos novos tempos. E isso também vale para o serviço, já que vai ser preciso criatividade e jogo de cintura para se adaptar aos novos tempos. Aproveite para mostrar aos chefes que pode ser flexível quando necessário e vai causar uma ótima impressão. A Lua se entende com Júpiter e Urano, sinal de que pode ter sorte na paquera, ainda mais com alguém descolado ou que está longe. O alto-astral também contagia os momentos com quem ama.





Aquário - 21/01 a 19/02





A Lua troca likes com Urano e avisa que você pode se sentir melhor ao fazer uma limpeza nos armários e jogar fora o que está sem uso. É hora de encerrar um ciclo, finalizar o que está pendente antes de se envolver em algo novo. Com a Lua e Júpiter dando aquele match delicinha, o seu sexto sentido continua forte e você pode descobrir um segredo quando menos espera. Mas as finanças talvez precisem de um controle maior da sua parte -- a briga entre Lua e Netuno pode se refletir no seu bolso, especialmente se não conseguir manter os gastos sob controle. Há chance de se reaproximar de um amor antigo e, com a sua sensualidade à flor da pele, não será difícil prender a atenção do crush. Já encontrou sua cara-metade? Nesse caso, prepare-se para momentos inesquecíveis na cama: vocês dois podem quebrar alguns tabus no sexo.





Peixes - 20/02 a 20/03





Com a Lua firme e forte na sua Casa dos Relacionamentos, atuar em equipe pode ser a escolha mais produtiva para dar conta das suas tarefas nesta quarta. Trocando likes com Urano e Júpiter, a Lua vai favorecer o diálogo com colegas e clientes -- aproveite o astral favorável para mostrar uma nova ideia ou fazer uma boa apresentação em uma reunião, por exemplo. Pessoalmente ou por vídeo, você não terá dificuldade para convencer os outros a embarcarem nos seus planos. O astral é favorável para se aproximar das pessoas queridas e reforçar os laços com quem é importante em sua vida. Você terá facilidade para atrair seguidores e ampliar seu círculo de amigos. A vida amorosa contra com a proteção das estrelas e você e o love ficarão ainda mais unidos. Um lance iniciado agora pode ficar sério mais tarde.





Por João Bidu