CAPITAL| Vereador Carlão abre a convenção do PSB do Município, apresentação da chapa e coligação será às 14h30

O presidente da Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges (PSB), deu a abertura a Convenção Partidária às 9 horas desta segunda-feira (14) na sede do diretório estadual da Legenda, localizada Av. Hiroshima, 1.909 - Carandá Bosque III. Em atenção as medidas de prevenção a Pandemia do Covid-19 evitando aglomeração a convenção vai até as 15 horas, sendo previsto evento de apresentação da chapa de vereadores e definição da coligação na Majoritária com PSD para reeleição do prefeito Marquinhos Trad e vice, a partir das 14h30.





“Aqui com meu amigo vice-presidente do PSB da Capital, vereador Francisco Veterinário, declaro aberta a convenção partidária do PSB de Campo Grande. Para aprovação da nossa chapa de vereadores com foco na ampliação da bancada peessebista na Câmara Municipal. Hoje somos dois, eu e o Francisco Veterinário, mas temos condições aumentarmos essa participação para três. Em médio prazo nosso projeto é elegermos participação no Congresso Nacional. Hoje vamos aprovar também a aliança com PSD para reeleição do prefeito Marquinhos Trad e vice. Em atenção as medidas de prevenção ao Covid-19 a votação se dará até as 14h30, a partir desse horário vamos apresentar oficialmente a chapa de vereadores com a presença do prefeito Marquinhos Trad e do presidente estadual Ricardo Ayache”, disse o vereador Carlão.





Os convencionais e equipe presente, cerca de 20 pessoas, estavam todos de máscara e tiveram a temperatura medida na entrada. Além da atenção ao distanciamento durante a votação.





Por: Janaina Gaspar