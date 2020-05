Pedreiro matou primo e vendeu terreno da vítima por R$ 50 mil

Quatro corpos foram achado nesta sexta-feira (15) após a prisão de Cleber de Souza Carvalho. Outro foi achado uma semana atrás

Cléber de Souza Carvalho assumiu ser autor de cinco assassinatos na Capital ©Kísie Ainoã

A quinta vítima do pedreiro Cléber de Souza Carvalho, 43 anos, que ao ser preso na madrugada desta sexta-feira (15) pela morte de José Leonel Ferreira dos Santos, 61 anos, acabou assumindo outros quatro assassinatos, é o primo dele, Flávio Pereira Cece, 34 anos. O crime foi em 2015.





O Campo Grande News apurou que Flávio era dono de terreno localizado na Rua Corredor Público, na Vila Planalto, a quatro quadras de onde foi enterrado Hélio Taíra, 74 anos, também assassinado pelo "Pedreiro Assassino". O lote fica aos fundos da casa onde moram familiares de Cleber.





Conforme informações do delegado Carlos Delano, da DEH (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Homicídios), responsável pelo trabalho de investigação, Flávio morava em barraco improvisado e decidiu construir muro para separar o terreno dele do lote dos familiares, quando acabou brigando com o primo.





''Foi um desacerto relacionado à limitação do terreno", explicou a autoridade policial. Flávio foi morto e enterrado por Cleber no local, confirma a confissão do criminoso em série. Esse desaparecimento sequer chegou a ser registrado na polícia, embora tenha ocorrido há mais de três anos.

Restos morais de Hélio Taíra foi encontrado enterrado em quintal de residência. Local estava concretado ©Kísie Aionã

De posse do terreno, Cleber contou aos vizinhos e familiares que havia comprado o lote do primo. Mentiu sobre uma viagem do parente para despistar a curiosidade das pessoas, segundo a polícia. Outra informação dada é de venda do espaço por R$ 50 mil.





Nesta tarde, após desenterrar os restos mortais de Hélio, a polícia foi até o terreno que pertencia a Flávio, que hoje mora um homem.

Flávio Cece, primo do "Pedreiro Assassino", que já confessou 5 mortes ©REPRODUÇÃO

A ossada estava enterrada em um dos cômodos da residência. O local precisou ser local está sendo quebrado.





Os crimes





O primeiro assassinato de Cleber que veio à tona foi de José Leonel Ferreira dos Santos, 61 anos, encontrado enterrado na própria casa, na Vila Nasser, no último dia 7. Ele foi morto pelo pedreiro e a filha, Yasmin Natacha Souza de Carvalho, 19 anos.





Yasmin e a mãe, Roselaine Tavares Gonçalves, 40 anos, acabaram presas no dia em que o corpo de José Leonel foi encontrado. Roselaine, presa só pela ocultação do cadáver, está em liberdade provisória, monitorada por tornozeleira eletrônica. Yasmin teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e segue presa.





Desde a madrugada - Preso por volta das 2h por Policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no Bairro Campo Belo, Cleber assumiu ter assassinado outras quatro pessoas e apontou onde os corpos haviam sido enterrados.

Cleber cavando o local onde uma das vítimas estava enterrada ©Henrique Kawaminami

O primeiro corpo localizado foi de José Jesus de Souza, 45 anos, enterrado em área próximo à Rua Ráza, no Bairro Sírio Libanês. Ele estava desaparecido desde fevereiro deste ano, na região da Vila Nasser, mesmo bairro em que José Leonel foi morto. Após matar a vítima, Cleber cedeu a casa para a irmã morar.





A segunda vítima desenterrada nesta manhã é de Roberto Geraldo Clariano, 50 anos. O corpo foi localizado na Avenida José Barbosa Rodrigues, no Bairro Santo Amaro. A vítima estava desaparecida desde o dia 23 de junho de 2018.





Cleber contou à polícia que na época do crime os dois limpavam o terreno para invadir, quando começaram a brigar. Ele, então, golpeou Roberto na cabeça utilizando a picareta.





O penúltimo corpo localizado foi o do jardineiro Hélio Taíra, 74 anos, desaparecido desde 26 de novembro de 2016. Ele foi contratado por Cleber para limpar o terreno de uma casa onde o pedreiro estava fazendo obra, na Vila Planalto.





No local, eles acabaram se desentendendo e Hélio foi morto por Cleber com uma pancada na cabeça. Ele foi enterrado na lateral da casa e o local concretado. A família que vive no local não sabia da existência do corpo.





Segundo Delano, a principal suspeita é de que Cleber cometia os crimes para ficar com os bens das vítimas. ''Ele afirmou que não tinha um perfil específico de vítimas. Basicamente eram homens que tinham imóveis ou veículos, sem parentes na cidade. Ele é um cara que não da muito valor para a vida", disse.





Todos os corpos já desenterrados foram encaminhados ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Kerolyn Araújo e Liniker Ribeiro