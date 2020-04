HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (19)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





Áries, hoje o Sol deixa seu signo e passa a agir em Touro, trazendo um astral mais calmo. Assim, o domingão começa tranquilo e os astros dão permissão para seu merecido descanso. Por isso, se for possível, procure dormir até mais tarde hoje. Se for casado(a), a dica é providenciar o café e saboreá-lo na cama com o(a) amado(a). Depois de desfrutar da tranquilidade de sua casa, vai querer colocar as novidades em dia com os amigos. Sexo calmo e gostoso.

Touro - 21/04 a 20/05





Touro, o Sol começa a brilhar em seu signo hoje e joga um balde de água na agitação e na ansiedade, prometendo um período mais tranquilo. Mesmo que hoje seja seu dia de descanso, poderá fazer contatos que favorecerão seu trabalho. Além disso, o Sol coloca as finanças em evidência e a dica é fechar a carteira para evitar gastos desnecessários. Antes de comprar, pense se o item é realmente indispensável nesse momento. No amor, poderá ser surpreendido(a) com a descoberta de que alguém ama você secretamente. Na vida a dois, a dica é aproveitar para planejar uma viagem com seu bem para quando a pandemia perder força.

Gêmeos - 21/05 a 20/06





O domingão é ideal para estar com pessoas que tenham algo a acrescentar, com as quais possa aprender algo. Se a presença física não for possível por conta do isolamento social, estimule esses contatos online, com ajuda das redes sociais. Na paquera, você estará em evidência e poderá atrair pretendentes bem diretos. No amor, o astral é ótimo astral para um jantar romântico. Aproveite a ocasião para provocar o par com carinhos e aguarde o resultado. Esteja preparado(a) para terminar o dia de forma muito prazerosa: fantasias serão bem-vindas e permitidas.

Câncer - 21/06 a 21/07





Hoje é um daqueles dias em que você estará inspirado(a): com palavras sábias, poderá ajudar quem lhe procurar relatando alguma dificuldade. Poderá até encantar alguém com suas palavras doces, e essa sintonia talvez se transforme em paixão. Se estiver em um relacionamento firme, seu bem precisará de toda sua atenção e seu carinho na intimidade, com direito a uma conexão espiritual.

Leão - 22/07 a 22/08





A Lua pede para prestar atenção nas pequenas coisas e valorizá-las. Cooperação é a palavra de ordem, portanto, convoque seu amor para ajudar nas tarefas. O dia está favorável para algo ligado ao autoconhecimento. Na cozinha ou em alguma outra atividade manual, saberá se destacar. É provável que encontre um crush em uma atividade casual. Dê um jeitinho de manter contato online e prepare o terreno para quando o isolamento social tiver terminado. Sexo cheio de paixão

Virgem - 23/08 a 22/09





O domingão favorece o encontro virtual com amigos íntimos para trocar informações e animar o dia. O mesmo vale com a pessoa amada, já que o dia está perfeito para confraternizar e trocar ideias, em clima de tranquilidade e sem compromissos agendados. Hoje, o sexo pode ser matinal. Quem está só, talvez sinta vontade de procurar amor do passado para reviver emoções importantes. A ideia talvez valha a pena: entre em contato e convide o(a) ex para um papo por videochamada.

Libra - 23/09 a 22/10





Neste domingo, a Lua pede atenção especial à alimentação e, particularmente, ao consumo exagerado de bebidas. Nada de exagerar na macarronada nem de afogar as mágoas do isolamento social bebendo muitos bons drinks. Em família, sua opinião e conselhos podem ser importantes. Na paquera, os astros avisam que, se tiver interesse em um crush, melhor ir com calma. Para quem tem par, as estrelas favorecem a comunhão de pensamento entre você e seu bem, estimulando o crescimento e o amadurecimento de ambos.

Escorpião - 23/10 a 21/11





Deixe que seu par decida o que fazer hoje, saia um pouco do comando e conseguirá experimentar uma gostosa sensação de liberdade. Urano, que atua revolucionando o antigo e criando o novo, estará no setor dos relacionamentos, pedindo novidades para a vida a dois. Caso esteja só, talvez repare melhor nas pessoas com as quais você se relaciona e talvez consiga perceber quem mais mexe com suas emoções. Sexo rápido.

Sagitário - 22/11 a 21/12





A Lua beneficia reunião familiar- mesmo que virtualmente - para relembrar fatos do passado e da infância. O contato com a água será relaxante: se tiver piscina ou a chance de frequentar um rio, aproveite. O importante é não haver cobranças, nem de horários nem de tarefas. Siga o ritmo do seu coração, que poderá indicar uma nova paixão. Se já tiver compromisso, a dica é sair da sua zona de conforto e se esforçar para se divertir com sua alma gêmea.

Capricórnio - 22/12 a 20/01





Será agradável se puder passar algumas horas com irmãos ou parentes próximos, nem que seja em uma reunião virtual por videochamada, reforçando os laços familiares. Outra parte do dia poderá ser dedicada a cuidados com o corpo e o visual. No amor, a dica é controlar o ciúme para não estragar, com um comentário inapropriado, seu relacionamento conjugal. A paquera deve rolar em ambientes virtuais, como redes sociais ou aplicativos de namoro.

Aquário - 21/01 a 19/02





Com muita energia física armazenada, a pedida hoje é se exercitar, mesmo que seja na sala de casa, ou brincar com seu pet. Aproveite o dia para experimentar comidas diferentes, mas sem abusar de doces e frituras. Na paquera, talvez encontre alguém que olhe para você de um jeito todo especial. Caso já viva uma relação estável, será um domingo calmo. Para apimentar um pouco o ritmo, não se esqueça dos carinhos.



Peixes - 20/02 a 20/03





Hoje você está inspirado(a) e sonhador(a), procurando alguém para compartilhar seu mundo emocional intenso. Talvez conheça uma pessoa encantadora apresentada por um(a) amigo(a). Aproveite bem a tecnologia para conhecer melhor o crush e investigar os gostos e preferências do alvo. Se já tiver um par, o dia será favorável para conversar, se entrosar, falar da vida e fazer planos para a casa ou a família. A intimidade tem tudo para bombar.









Por João Bidu