Deputado Antônio Vaz solicita criação de Parques da Juventude em Campo Grande

O deputado estadual Antônio Vaz (Republicanos), solicitou, nesta sexta-feira (20), à ministra de Estado a Mulher, da Família e dos direitos Humanos, Damares Alves, com cópia à Secretária Nacional da Juventude, Jayana Nicaretta e ao Governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), a criação de três Parques da Juventude em Campo Grande.





A solicitação tem como objetivo proporcionar momentos de lazer e entretenimento para a comunidade e incentivar o cuidado com a saúde, com a realização de uma caminhada ou passeio com os animais de estimação.





A proposta do projeto são para três lugares na Capital: Bairro Santo Antônio, em duas alturas distintas e na Duque de Caxias.





Para o deputado Antônio Vaz, a implementação do projeto trará grandes vitórias para Campo Grande, tendo em vista que o parque da juventude poderá diminuir a criminalidade, violência e o vício no smartphone.





“Nossos jovens precisam ter um lugar para prática de esporte e lazer. Já os adultos, um ambiente agradável para a família descansar e realizar atividades físicas. Meu objetivo como parlamentar é pensar na população e na qualidade de vida. Lugares como esses tiram as crianças das ruas e as beneficiam com o direito de brincar e correr em segurança” frisa Vaz.





Conforme dados do IBGE, mais de 23 mil pessoas da região poderão ser beneficiadas com a implementação dos parques.





Por: Adriana Ximenes