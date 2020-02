CAPITAL| Câmara promove sessão inaugural dos trabalhos legislativos de 2020 nesta segunda-feira (3)

Vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande abrem os trabalhos legislativos de 2020 na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, às 9 horas, com sessão solene inaugural. O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, estará presente na sessão para apresentar a atual situação do município, incluindo informações sobre as finanças e também sobre projetos e investimentos a serem desenvolvidos no decorrer do ano.





O edital de convocação foi publicado no Diário do Legislativo desta segunda-feira, dia 27 de janeiro. Na terça-feira, dia 4 de fevereiro, ocorre a primeira sessão ordinária deste ano, com votação prevista de pelo menos dois projetos.





Durante o recesso parlamentar, a Câmara manteve os trabalhos administrativos e nos gabinetes, suspendendo apenas as atividades em Plenário, a exemplo de sessões ordinárias e audiências públicas. Os vereadores João César Mattogrosso, William Maksoud, Valdir Gomes, Veterinário Francisco e Odilon de Oliveira integram a Comissão Representativa do recesso parlamentar, que iniciou no dia 23 de dezembro e segue até 2 de fevereiro.





Serviço





A Sessão Solene Inaugural será realizada na segunda-feira, dia 3 de fevereiro, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park. A sessão será transmitida ao vivo pelo Facebook





Por: Milena Crestani