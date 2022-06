TRÊS LAGOAS 107 ANOS: Veja a agenda de evento dos 107 anos do Município

No dia 15 de junho, Três Lagoas irá celebrar 107 anos de emancipação política e administrativa e, para celebrar a data, serão promovidos diversos eventos, e o tradicional Desfile que neste ano tem o tema “Três Lagoas - Da Emancipação à Capital da Celulose”.





O Desfile, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC), por meio da Diretoria de Cultura, acontecerá no dia 15, a partir das 8h, saindo da Rua Esplanada, próximo da antiga Estação Ferroviária.





Participam dessa atração, além dos alunos da Rede Municipal de Ensino (REME), servidores de diversas secretarias da Prefeitura e militares da Polícia Militar, Exército, do Corpo de Bombeiros e outras entidades da cidade





Outros eventos serão realizados durante a semana para comemorar essa data especial: Festival de Bandas e Fanfarras, shows, Exposição de carros antigos, missa de Santo Antônio, entre outros.





DESFILE CÍVICO - TRÊS LAGOAS - DA EMANCIPAÇÃO À CAPITAL DA CELULOSE





Para contar a história da fundação da cidade, a SEMEC trará no primeiro carro alegórico os primeiros imigrantes que chegaram à cidade e, também, os primeiros profissionais pioneiros na construção de toda a estrutura que Três Lagoas têm como patrimônio histórico nos dias de hoje como, por exemplo, a Igreja Matriz, a Igreja Santo Antônio, as principais avenidas, dentre outras. E, ainda, os primeiros profissionais que trabalharam no desenvolvimento econômico da cidade.





O segundo carro trará o início da Educação em Três Lagoas, evidenciando que a educação é a base do desenvolvimento, com galeria de ex-prefeitos que fizeram história em Três Lagoas, homenageando as duas grandes escolas pioneiras na educação modelo em Três Lagoas: Escola 02 de Julho, atual Escola Estadual “Afonso Pena”.





Já o terceiro carro apresentará um resumo das nossas culturas, miscigenação e tradições que construiu a identidade da nossa cidade, com esculturas dos patrimônios históricos de Três Lagoas: Relógio Central - Obelisco - Jatobá - Igreja Santo Antônio.





O princípio do desenvolvimento socioeconômico rumo ao crescimento e importância no Estado, como por exemplo a pescaria e a pecuária, serão tema do quarto item, mostrando o modelo de uma balsa que estará flutuando nas águas em homenagem à barragem e à Usina intitulada Engenheiro Souza Dias.





Um resumo da Educação e da Cultura nos dias atuais, as conquistas para tornar a educação municipal exímia na equidade e na qualidade, visando o bem social para todos os munícipes, será exposto no quinto carro.





E para finalizar, na sexta atração, um modelo de um globo terrestre alusivo à tecnologia e à preservação do meio ambiente e envolve 670 matriculadas na Rede Municipal de Ensino (REME). Assim, por intermédio dele, resumimos o progresso real da nossa cidade como Potência Industrial, focando sempre no futuro e na preservação do meio ambiente.





CONFIRA A AGENDA DE FESTIVIDADES DOS 107 ANOS DE TRÊS LAGOAS





13/06 – Segunda-feira





8h00 – Missa de Santo Antônio





Igreja de Santo Antônio





14/06 - Terça-feira





19h00 – Festival de Bandas e Fanfarras - Explanada NOB





15/06 – Quarta-feira





7h30 - Hasteamento de Bandeiras Nacionais – Praça Senador Ramez Tebet





8h00 – Desfile Cívico - Explanada NOB





19h00 - Apresentação de Motos Jacaré do Brejo – Explanada NOB





16/06 – Quinta-feira





19h00 - Apresentação de Motos Jacaré do Brejo – espaço entre Novo Oeste e Orestinho.





17/06 - Sexta-feira





Três Lagoas Rodeo - Portões Abertos – Guilherme e Benuto





18/06 – Sábado





14h às 22h – Exposição de Carros Antigos - Balneário Municipal





19/06 – Domingo





8h às 18h - Exposição de Carros Antigos - Balneário Municipal





Três Lagoas Rodeo - Portões Abertos – Leo & Raphael