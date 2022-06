Terça-feira tem previsão de chuva nas regiões Cone Sul e Sul-Fronteira do Estado

Nesta terça-feira (07) a previsão é de chuva fraca e moderada nas regiões Cone Sul e Sul-fronteira do Estado, com tempestades isoladas nestes locais. Este cenário se estabelece em função de um sistema de baixa pressão atmosférica, aliada ao avanço de uma frente fria oceânica.





Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento e do Clima de MS), esta formação de instabilidade nas temperaturas também conta com o transporte de umidade vindo da Amazônia. As temperaturas devem variar de 17°C e 20°C na região Sul-fronteira e 20° e 31°C na região do Bolsão.





Em Campo Grande a temperatura vai variar entre 20°C (mínima) e 29°C (máxima). Já em Corumbá, na região do Pantanal, segue em 21°C (mínima) e 28°C (máxima). Para Dourados a mínima fica em 18°C, com máxima de 24°C. Três Lagoas a temperatura pode chegar a 31°C, com mínima de 18°C.





Já na região Norte, em Coxim, a máxima chega a 31°C, com mínima de 19°C. A temperatura sofre uma queda na região de fronteira, em Ponta Porã, com mínima de 17°C e na cidade de Iguatemi com 18°C, sendo que ambas as cidades terão máxima de 23°C.