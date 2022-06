Ordem do dia coloca seis vetos em pauta e um projeto de Lei na Câmara Municipal

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande analisam seis vetos do Poder Executivo e um projeto de Lei, na sessão ordinária desta terça-feira (07). As proposição foram pautadas na Ordem do Dia e serão votadas em plenário.





Dos seis vetos, um é total e é do Projeto de Lei de autoria dos vereadores Tiago Vargas (PSD) e Papy (SD) que quer autorizar a criação do Fundo Municipal para Políticas Penais. Os demais são PLC (Projeto de Leis Complementares) e receberam a decisão parcial da prefeita Adriane Lopes (Patriotas).





Entre os vetos parciais, quatro são do Poder Executivo e as propostas sugerem pela criação do a instituição e organização do plano de cargos, carreiras e a remuneração da área da previdência social municipal e gestores dos serviços organizacionais. Além disso, o plano de carreira e remuneração para os assistentes sociais do município.





Outro PLC é o quer transformar o cargo de “assistente de berçário, educador infantil e recreador” em “professor auxiliar de educação infantil”.





O último é de autoria dos vereadores Dr. Victor Rocha e Edu Miranda que pede pela instalação do triturador de resíduos orgânicos em Campo Grande.





Projeto de Lei