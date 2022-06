Deputados estaduais devem votar cinco projetos nesta terça-feira (7)

Cinco matérias estão pautadas na Ordem do Dia desta terça-feira (7). Um projeto deve retornar ao plenário para votação em redação final e quatro em segunda discussão. A sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) tem início às 9h com transmissão ao vivo pelos canais de comunicação da Casa de Leis e pode ser acompanhada presencialmente.





Em redação final, está prevista a votação do Projeto de Lei 59/2022 , de autoria do deputado Evander Vendramini (PP), que estabelece diretrizes para a Política Estadual de Inclusão Social de Pessoas com Nanismo, com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida a essas pessoas no Estado de Mato Grosso do Sul.





Segunda discussão





Do deputado Renato Câmara (MDB), o Projeto de Lei 27/2022 institui o “Março Azul-Marinho” e prevê a realização de campanhas informativas e preventivas sobre o câncer colorretal.





Projeto de Lei 45/2022 , do deputado estadual Marcio Fernandes (MDB), confere ao município de Sidrolândia o cognome de “Coração da Rota Bioceânica” em razão de sua localização estratégica no eixo do corredor.





Do Poder Judiciário, o Projeto de Lei 93/2022 regulamenta o destino dos valores recolhidos para custear a indenização das diligências dos oficiais de justiça, após o prazo para o interessado requerer a devolução desses recursos.