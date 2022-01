BATAGUASSU| Diarista manda furtar cofre de patrões e acaba presa com 3 assaltantes

Caso o trio conseguisse furtar o cofre, receberia R$ 3 mil de pagamento da diarista

Três assaltantes foram presos enquanto furtavam uma residência na Rua Brasilândia, em Bataguassu, cidade a 313 quilômetros de Campo Grande. Uma diarista, de 47 anos, que trabalha na casa e foi quem "encomendou" o crime também foi presa enquanto chegava no local.





Conforme a Polícia Militar, na manhã desta sexta-feira (31) os agentes receberam uma denúncia anônima, relatando que três rapazes haviam pulado o muro do imóvel. No local, através de uma porta de vidro, os policiais visualizaram um suspeito no interior da casa e outros dois tentando sair pela janela do banheiro. Ao avistarem os policiais militares, os três tentaram fugir, porém, foram contidos e imobilizados.





Os três jovens, sendo dois de 18 anos e um de 19, possuem ficha criminal por diversos crimes. Ao serem questionados, disseram que uma mulher, que presta serviços na residência como diarista, passou a informação de que havia um cofre num dos quartos.





O trio localizou o cofre e caso conseguissem furta-lo, a suposta mandante lhes daria 3 mil reais. No momento em que estavam sendo conduzidos para a viatura, a diarista chegou na residência e foi reconhecida pelos criminosos e também acabou sendo detida pelos policiais. Diante do flagrante, todos os suspeitos foram presos em flagrante da delegacia da Polícia Civil na cidade.





Por Adriano Fernandes