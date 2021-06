PARANAÍBA| Município solicita show para live de aniversário da cidade

©Antônio Agostini

A Secretaria Municipal de Cultura protocolou com o Deputado Estadual Paulo Corrêa Ofício SMC nº012/2021 para solicitar auxílio para a contratação de um show nacional para abrilhantar a live de aniversário da cidade, em comemoração aos 164 anos de Paranaíba.





A transmissão ocorrerá no dia 04 de julho, às 11h, na página da Prefeitura de Paranaíba nas redes sociais. O documento foi entregue no último dia 28, pela secretária de Cultura Débora Queiroz de Oliveira e prefeito Maycol Queiroz, durante a última live promovida com a participação do parlamentar e do presidente da FIEMS, Sérgio Longen, que vieram discutir junto do Executivo a implantação do Sistema S.





Segundo informou a secretária, devido a pandemia de COVID -19, o mecanismo virtual tem sido uma forma de levar entretenimento às famílias e ao mesmo tempo não deixar de celebrar uma data tão importante para a cidade.





“Em razão do período delicado que estamos vivenciando com a pandemia do coronavírus, as lives tem sido um meio encontrado de levar a toda população no aconchego dos seus lares, com o cumprimento do isolamento domiciliar, o entretenimento”, explicou.





Débora detalhou ao deputado a programação idealizada para comemorar o aniversário, com artistas locais e com todas as medidas de biossegurança no combate à COVID.





“Durante a live participarão apenas os artistas convidados e a equipe técnica envolvida para não termos aglomeração. A população terá o privilégio de assistir de casa, com sua família”, finalizou.





Paulo Corrêa, que também é presidente da Assembleia Legislativa, parabenizou a ação e afirmou o seu apoio na ação junto à Secretaria de Estado de Cultura.

