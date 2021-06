Confep inicia megaoperação para cobrar prestação de contas das prefeituras municipais em todo o Brasil

Empresário Urandir Fernandes, delegado regional do Confep em Mato Grosso do Sul ©Arquivo DSM

Pelo menos 1.000 municípios brasileiros já foram notificados e terão de prestar contas ao Ministério Público Federal em atendimento a requerimento apresentado pelo Conselho Federal Parlamentar – Confep –, organização civil que atua em todo o Brasil na defesa da democracia e da boa aplicação do dinheiro público.





Delegado regional do Confep em Mato Grosso do Sul, o empresário e pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira informou que o órgão, por meio de seus delegados representantes, está atuando diretamente no trabalho de protocolar junto às Prefeituras Municipais requerimentos cobrando a prestação de contas sobre como foram gatos os aportes financeiros repassados pela União Federal para o custeio de ações de combate ao Coronavírus e para o tratamento de pessoas atingidas pela Covid-19.

Várias prefeituras do Estado já foram notificada e terão de mostrar destinação dos recursos para a Saúde ©Assessoria Confep/MS

Ao mesmo tempo em que notificam as prefeituras que têm o prazo constitucional de 15 dias para responder o requerimento sob pena de o prefeito incorrer em crime de responsabilidade, os delegados representantes dão ciência às Câmaras Municipais sobre a referida atuação de fiscalização dos municípios. As Câmaras Municipais têm responsabilidade de cobrar e acompanhar a prestação de contas das administrações municipais.





De acordo com Urandir Fernandes de Oliveira, até o momento mais de 1.000 municípios já foram oficiados e a meta do Cofep é atingir os mais de 5.500 municípios brasileiros nos próximos meses. “Nossa meta é cobrir todo o território nacional, pois, não podemos assentir que os bilhões de reais repassados pelo Governo Federal aos municípios brasileiros desapareçam como fumaça sem que os benefícios para a população sejam concretizados” afirmou o delegado sul-mato-grossense do Cofep.





Urandir afirmou que em Mato Grosso do Sul a meta é fiscalizar os gastos do dinheiro destinado à saúde nos 79 municípios. Ele adiantou que várias prefeituras e câmaras municipais sul-mato-grossenses já foram devidamente notificadas e deverão apresentar relatório explicitando os gastos nos próximos dias.





ASSECOM