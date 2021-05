CAPITAL| Maiores de 18 anos com doenças pré-existentes se vacinam contra Covid nesta terça-feira

Além das pessoas com comorbidades, indivíduos com deficiência permanente, com 18 anos ou mais poderão se imunizar. O reforço da AstraZeneca será aplicado naqueles que receberam a primeira dose até 11 de março.

Maiores de 18 com comorbidades poderão se vacinar contra Covid em Campo Grande ©Reuters/Via BBC

A prefeitura de Campo Grande iniciará nesta terça-feira (11), a aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19 em pessoas com comorbidades e deficiência permanente, com 18 anos ou mais. O atendimento acontece a partir das 7h30 em alguns pontos de imunização.





A vacinação é voltada para pessoas que tenham uma das comorbidades relacionadas no Plano Nacional de Imunização (PNI) como prioritárias para a vacinação contra a Covid-19. É necessário apresentação do laudo médico no ato da vacinação. As doenças pré-existentes são:

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

Hipertensão arterial estágio 3;

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade;

Insuficiência cardíaca (IC);

Cor-pulmonares e Hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênita no adulto;

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

Doença cerebrovascular;

Doença renal crônica;

Imunossuprimidos;

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida Índice de massa corpórea (IMC) ≥ 40;

Cirrose hepática.

Pessoas com deficiência permanente deverão comprovar a limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou se locomover, como subir e descer escadas. São documentos válidos:





Laudo médico que indique a deficiência; Cartões de gratuidade no transporte público que indique condição de deficiência; Documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; Documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência.





Para evitar filas e aglomeração, é necessário a realização do cadastro no sistema de identificação prévia, através deste site





Segunda dose





A aplicação do reforço da AstraZeneca segue para pessoas que tomaram a primeira dose do imunizante até o dia 11 de março. Para pessoas que receberam a CoronaVac, a imunização foi suspendida, pois a vacina produzida pelo Instituto Butantan acabou na capital.





Aqueles que farão a dose de reforço de Astrazeneca poderão procurar as unidades de saúde, drives e polos, durante os respectivos horários de funcionamento.





Onde se vacinar?

Drive-thru Albano Franco - das 7h30 às 22h;

Drive-thru Ayrton Senna - das 7h30 às 22h;

Drive-thru Cassems - das 7h30 às 17h;

Guanandizão - das 7h30 às 17h;

IMPCG - das 13h30 às 19h30;

Seleta - das 7h30 às 16h45;

Unidades de Saúde - das 13h às 16h45.