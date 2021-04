PANDEMIA| Com 48 novos óbitos, taxa de letalidade se mantém em 2,2% no MS

O boletim epidemiológico desta sexta-feira, dia 23, trouxe 1.006 casos novos, totalizando 241.673 casos confirmados desde o início da pandemia. Média móvel de 951 casos diários. Dos casos ativos, 10.412 estão hoje em isolamento domiciliar, e outros 1.113 precisaram de internação.





Também foram notificados mais 48 novos óbitos. 5.422 no total. Média móvel de 46,3 óbitos ao dia. E a taxa de letalidade em se mantém em 2,2%.





Na noite desta quinta-feira, dia 22, chegou ao Estado o décimo quarto lote de vacinas contra o Coronavírus, com 45,5 mil doses, 35,5 mil da AstraZeneca/Oxford e mais 10 mil doses da Coronavac. Com mais esta remessa, o Estado já totaliza 753.510 doses de vacinas recebidas do Ministério da Saúde.





A secretária adjunta Dra. Christine Maymone destacou na live desta sexta-feira, o envolvimento de todos para que Mato Grosso do Sul possa alcanças os mais altos índices de imunização do país.





As doses começaram a ser distribuídas aos municípios, pela Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica (CEVE/SES), ainda na manhã desta sexta-feira (23). E a Secretaria de Saúde orienta aos municípios que realizem a imunização já a partir desta sexta-feira, no sábado e também no domingo.





Por: Katiuscia Fernandes