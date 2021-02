Silva e Luna 'vai dar uma arrumada' na Petrobras, diz Bolsonaro

"O novo presidente vai dar uma arrumada lá, pode deixar", declarou Bolsonaro, em fala transmitida por um site bolsonarista

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (23) que seu indicado para comandar a Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, "vai dar uma arrumada" na empresa.





Em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o mandatário voltou a dizer que não interferiu na empresa, embora tenha determinado a troca do atual presidente da empresa, Roberto Castello Branco, por discordar da política de preços que tem resultado em recorrentes reajustes no preço dos combustíveis.





"O que eu interferi na Petrobras? O que eu falei para baixar o preço [dos combustíveis]? Nada, zero. O que essa imprensa está fazendo?"





"O novo presidente vai dar uma arrumada lá, pode deixar", declarou Bolsonaro, em fala transmitida por um site bolsonarista.





"Vocês vão ver a Petrobras como vai melhorar. Assim como se tiver que fazer qualquer mudança nós faremos. Não vem a imprensinha, a imprensa de sempre, não sei o quê. Não vai dar certo."









