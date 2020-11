Faltando pouco mais de 3 horas para fim de votação, TRE troca 21 urnas e 30 passam por ajustes

Maior número de substituições e ajustes, dezenove, foi registrado em Campo Grande

Após mais da metade do período de votação, neste domingo (15), 51 urnas apresentaram problemas em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, desde o início da votação, às 7 horas, 19 urnas foram trocadas ou ajustadas.





Conforme o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS), das 6.096 urnas disponibilizadas, 21 urnas precisaram ser trocadas nas cidades de Anaurilândia, Bandeirantes, Caarapó, Coronel Sapucaia, Rio Brilhante, Aparecida do Taboado, Corumbá, Dourados, Nova Alvorada do Sul e em Campo Grande.





Já Anaurilândia, Campo Grande, Bandeirantes, Paranaíba, Caarapó, Ladário, Coronel Sapucaia, Rio Brilhante, Eldorado, Aparecida do Taboado, Itaquiraí, Antônio João, Sete Quedas, Corumbá, Fátima do Sul, Aral Moreira, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Ivinhema, tiveram 30 urnas ajustadas.





O balanço é divulgado, em média, a cada duas horas. O resultado da apuração deve ser finalizado até às 19 horas deste domingo, estimou o presidente da Justiça Eleitoral de MS, João Maria Lós, anteriormente. Por enquanto, a votação segue tranquilo. Exceto pela prisão de três pessoas no Estados, duas delas por tirar foto da urna e uma terceira por fazer tumulto.