COSTA RICA| Pesquisa realizada no Município entre os dias 6 a 10 de novembro

Leandro Bortolazzi na liderança isolada pela Prefeitura com 70,25 das intenções de votos válidos ©DIVULGAÇÃO



Pesquisa realizada pelo Instituto Ranking, entre os dias 06 a 10 de novembro de 2020, com 400 eleitores costarriquenses e divulgada na manhã desta quarta-feira, 11 de novembro de 2020, reafirma a liderança isolada do candidato a prefeito de Costa Rica/MS, Leandro Bortolazzi (MDB), com 70,25% das intenções dos votos válidos.





Leandro e o candidato a vice-prefeito, Anderson Dias (DEM), têm a preferência dos eleitores costarriquenses, com ampla vantagem sobre o candidato da oposição, delegado Cleverson Alves dos Santos (PP), que aparece na pesquisa com 29,75% das intenções de votos válidos.





Com 70,25% do apoio dos entrevistados, o candidato do MDB também tem o menor índice de rejeição. Leandro fez questão de destacar que recebe os números da pesquisa com humildade, certo da responsabilidade que é governar Costa Rica, "cidade querida, construída por um povo trabalhador e sonhador. Nossa gente tem valor e nossa administração será feita respeitando os desejos da população costarriquense”, afirmou o emedebista.





Registrada no TRE/MS – Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul – com o Número 06852/2020, e realizada pelo Instituto Ranking de Pesquisas, os dados têm grande credibilidade no cenário político. Conforme o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, que há 20 anos trabalha com pesquisas, "com um grau de confiança de 95% e uma margem de erro de apenas 4,85%, para mais ou para menos, o resultado sem dúvidas, aponta para a vitória de Leandro”, avalia Waldeli.





A nova pesquisa divulgada na manhã de hoje (11) mostra que o cenário da disputa pela Prefeitura de Costa Rica está estável, mesmo com o leve crescimento do candidato do PP, a diferença está dentro da margem de erro. Segundo o Instituto Ranking, se as eleições fossem hoje, Leandro estaria eleito com 70,25 % dos votos válidos, contra 2,75% do delegado Cleverson.





Dados Técnicos da Pesquisa

Margem de erro: 4,85% pontos percentuais para mais ou para menos;

Entrevistados: 400 eleitores em todos os bairros do município de Costa Rica;

Período das entrevistas: de 06 a 10 de novembro de 2020;

Nível de confiança: 95%

Registro no TRE/MS: 06852/2020.

Realização: Instituto Ranking de Pesquisas Ltda.





Fonte: RANKING