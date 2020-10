PANDEMIA| Brasil tem 150,9 mil de mortes e 5,11 milhões de casos de covid-19

Nas últimas 24 horas, foram registradas mais 309 mortes pela doença

O Brasil chegou a 150.998 mortes em razão da pandemia de covid-19 – nas últimas 24 horas, foram registradas mais 309 mortes pela doença, causada pelo novo coronavírus. Ontem (12), o número de óbitos desde o início da pandemia estava em 150.998. Ainda há 2.400 falecimentos em investigação.





Os dados estão na atualização do Ministério da Saúde divulgada na noite desta terça-feira (13). O balanço é consolidado com base em informações enviadas pelas secretarias estaduais de Saúde a partir das ações de tratamento e monitoramento que desenvolvem.





O número de casos acumulados totalizou 5.113.628. Entre ontem e hoje, as secretarias de Saúde acrescentaram às estatísticas 10.220 novos diagnósticos positivos para covid-19. Até ontem, o número de casos acumulados estava em 4.526.975.





Ainda há 435.655 casos em acompanhamento. De acordo com o Ministério da Saúde, 4.526.975 pessoas já se recuperaram da doença.





O número de casos e de mortes é menor nos domingos e nas segundas-feiras por causa da limitação de sistematização dos dados e alimentação do painel do Ministério da Saúde pelas secretarias estaduais nos fins de semana.





Nas terças-feiras, os números diários tendem a subir pelo acúmulo de casos do fim de semana reportado neste dia. Com o feriado de ontem, nesta terça-feira, os dados refletem um acréscimo menor do que a média dos últimos dias.





Os estados que registram mais mortes são São Paulo (37.314), Rio de Janeiro (19.336), Ceará (9.140), Pernambuco (8.417) e Minas Gerais (8.145).





As unidades da Federação com menos casos são Roraima (670), Acre (675), Amapá (727), Tocantins (1.012) e Mato Grosso do Sul (1.449).





NAOM - com informação: Agência Brasil





