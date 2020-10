Governo de MS assina termo de cooperação para testar 4 vacinas contra a Covid-19

Uma das vacinas é a Janssen-Cilag, desenvolvida pelo grupo Johnson & Johnson. Os testes devem começar em 15 dias.

Mais de 160 vacinas estão sendo desenvolvidas em todo o mundo, segundo a OMS Mulher segura frasco com a inscrição "Vacina Covid-19" em foto do dia 10 de abril de 2020 — Foto: Dado Ruvic / Reuters

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) assinou nesta quarta-feira (7) um termo de cooperação técnica para a realização de testes de 4 vacinas contra a Covid-19 em Mato Grosso do Sul.





O documento foi assinado pelo secretário de saúde, Geraldo Resende, e pelos pesquisadores Rivaldo Venâncio e Ana Lúcia Lyrio, que conduzem o estudo da vacina Janssen-Cilag, desenvolvida pelo grupo Johnson & Johnson.





O secretário afirmou que as pesquisas são importantes para o combate do coronavírus. “Sempre seremos parceiros de ações que possam trazer avanços nessa luta contra o Covid-19”, disse.





A pesquisadora Ana Lúcia Lyrio explicou que a captação de voluntários para os teste da vacina Janssen-Cilag deve começar em 15 dias. “Serão testadas 2 mil voluntários. No primeiro grupo serão vacinadas pessoas entre 18 e 58 anos, dando preferência para profissionais da saúde e de segurança pública”, falou.





A SES informou que vai prestar apoio ao estudo de fase 3 para avaliar a eficácia e a segurança para prevenção da doença, e que irá fornecer as estrutura da Escola Técnica do SUS (ETSUS) e do Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen).





Outras 3 vacinas





A segunda vacina a ser testada em Mato Grosso do Sul é a Coronavac em parceria do Instituto Butantã e o laboratório Sinovac. Os estudos também serão feitos pelos pesquisadores Rivaldo Venâncio e Ana Lúcia Lyrio. A vacina será testada em um grupo de 1 mil voluntários, todos profissionais de saúde. A expectativa é que os testes comecem em 10 dias.





A terceira vacina é da BCG (usada para prevenir a tuberculose), que está sendo conduzida pelo pesquisador Júlio Crodda. Dois mil voluntários irão receber a BCG e os testes devem começam em 19 de outubro.





A quarta vacina contra coronavírus a ser testada em Mato Grosso do Sul é a desenvolvida pelo laboratório Sanofi. Os testes se iniciam em janeiro de 2021.





