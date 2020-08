BATAGUASSU| Chaminés da primeira indústria do Município serão tombadas como patrimônio histórico

Chaminés da antiga Cerâmica da Fonte datam da década de 1950 ©Tiago Apolinário

“As chaminés são elementos únicos que ainda preservam a história de Bataguassu". A afirmação é da ex-vereadora Regina Dovale, pré-candidata a prefeita de Bataguassu pelo PSDB que apresentou ao Conselho de Políticas Culturais um pedido de tombamento das duas chaminés da antiga Cerâmica da Fonte no município. O parecer de tombamento do bem cultural de natureza material foi encaminhado à Câmara de Vereadores e ao Poder Executivo.





Construídas na década de 1950 pela Cia de Viação São Paulo - Mato Grosso, as chaminés datam da etapa de origem, colonização e do processo de industrialização do município. Por consistir na única construção que resistiu ao tempo e às demolições, tornou-se um monumento vivo, que simbolizam a relação entre o passado e o presente, uma vez que são contemporâneas a Jan Antonin Batata, fundador de Bataguassu.





As chaminés não passam despercebidas dos olhares de quem trafega pelo local. Elas são retratos da memória e história de Bataguassu. "A Cerâmica da Fonte consistiu em uma das mais importantes fontes de renda e emprego local, legitimando a sua preservação", ressalta o documento que pede o tombamento. Os símbolos também aparecem no brasão do município.





Enquanto vereadora, Regina já havia apresentado indicação para que houvesse gestão junto aos proprietários da antiga cerâmica para que fosse dada destinação útil ao local.

©DIVULGAÇÃO A pré-candidata, que esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, enfatizou a importância de se preservar a história do município. "Sabemos que as chaminés são um dos poucos patrimônios históricos que restaram em nosso município. O objetivo é manter viva a história do nosso povo", destacou.





Já a presidente do Conselho de Políticas Culturais, Elizete Duarte de Oliveira, citou a relevância de se preservar a memória da cidade. "Agir em defesa e preservação do patrimônio é também responsabilizar-se pela continuidade histórica de um povo. É sua identidade cultural, preservando o que herdamos como cidadãos, e que se vai transmitir de geração a geração", ressaltou.





Sintonia





Em sintonia com o pedido de tombamento, a atual administração municipal está construindo na área da antiga Cerâmica da Fonte a nova sede do Paço Municipal.

Dentro do projeto de engenharia, as chaminés serão preservadas e utilizadas dentro da arquitetura da parte externa da Prefeitura e estarão incluídas na Praça das Três Nações, que passará a ser um novo ponto turístico da cidade, fazendo menção aos países Portugal (remetendo a nacionalidade dos proprietários da Cerâmica da Fonte, área onde será construída o Paço Municipal); República Theca (remetendo ao fundador do município Jan Antonin Bata) e ao Brasil.

Com área de 2.958 metros quadrados, o novo Paço Municipal terá o formato de peixe remetendo as belezas naturais do município e a vocação de pesca local da cidade conhecida como reduto do Tucunaré. O investimento é na ordem de R$ 5.044.575,00 milhões.





"O novo Paço Municipal será um prédio amplo, que trará maior comodidade para o atendimento voltado à população", comenta o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB).





Tombamento





Qualquer cidadão, organização da sociedade civil ou instituição é competente para requerer a instauração do processo de reconhecimento de bens de natureza material. Para fazer o procedimento, basta encaminhar propostas para instauração de tombamento ao Conselho Municipal de Políticas Culturais.