Deputado gasta R$ 19,8 mil com consultora que treinou Dilma, Lula e Haddad

Treinamentos foram realizados no início do ano e pagos com dinheiro da cota parlamentar

Deputado João Henrique Catan durante sessão na Assembleia Legislativa ©Victor Chileno/ALMS

O deputado estadual João Henrique Catan (PL) decidiu investir na própria imagem. Em fevereiro e março deste ano, ele recebeu treinamentos com Olga Curado, que já deu consultorias Aécio Neves, do PSDB, e trabalhou em campanhas de Fernando Haddad, Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, estes três últimos do PT.





Catan desembolsou R$ 19,8 mil pelos serviços da profissional, dinheiro que depois foi ressarcido pela ALMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) por meio da CEAP (Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar), mais conhecida com verba indenizatória.

Uma das notas emitidas pela empresas da consultora mostra a contratação em fevereiro por R$ 9.850,00; o mesmo serviço foi prestado em março ©REPRODUÇÃO

Pelas regras definidas pela Casa de Leis, cada deputado tem direito a R$ 36 mil por mês para o pagamento de despesas como a manutenção de escritórios de apoio no Estado, alimentação, hospedagem, passagens e também consultorias, sejam elas jurídicas, de contabilidade ou publicidade e marketing. A única exigência que o Ato nº 52/2019 da Mesa Diretora faz é que o serviço seja “necessário ao exercício da atividade parlamentar” e não “de caráter eleitoral”.





Treinamento





No site onde divulga o conteúdo de seus treinamentos, Olga Curado diz ensinar como ser um porta-voz, maneiras eficientes de comunicar, como lidar com situações imprevistas e pressão de entrevistadores, e o que dizer quando não se tem respostas.





A consultora, jornalista por décadas, usa o Aikidô, arte marcial japonesa, em seus treinamentos sobre comunicação e imagem.

Olga Curado à esquerda de Haddad durante ato de campanha do presidenciável em 2018 ©Marcelo Chello/Seu Dinheiro

Em 2018, o portal Uol apurou com base nos dados entregues ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que a campanha do PT investiu R$ 40 mil na contratação de Olga. Ela acompanhou Haddad durante atos de campanha e também debates.





Ainda conforme o Uol, a jornalista foi contratada para treinar Lula em 2006. Em 2010, trabalhou com Dilma. Até o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) procurou os serviços da jornalista em 2016, quando era deputado federal.





João Henrique Catan é advogado formado no Instituto Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo. Consta no perfil dele, divulgado na página da Assembleia na internet, que concluiu ainda curso de Ciências Políticas em Yale, nos Estados Unidos, pela plataforma Open Course. Neto do ex-governador Marcelo Miranda, ele tentou vaga na Câmara de Campo Grande em 2016, mas estreou na vida pública dois anos depois, quando foi eleito deputado.





O site Campo Grande News tentou falar com o parlamentar pelo telefone, mas ele não atendeu às ligações. A reportagem também tentou informações por meio da assessoria de imprensa e aguarda retorno.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Anahi Zurutuza