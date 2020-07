Bolsonaro apresenta boas condições de saúde, diz Planalto

O presidente mantém isolamento no Palácio do Alvorada e tem despachado com ministros e outros auxiliares por meio de videoconferência.

Diagnosticado com covid-19, o presidente Jair Bolsonaro apresenta "boas condições de saúde" e seu quadro "evolui bem, sem intercorrência", segundo informou nesta quinta-feira (9) a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo.





Bolsonaro está sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. Ele recebeu o teste positivo para o novo coronavírus na última terça-feira (7). De lá pra cá, ele mantém isolamento no Palácio do Alvorada, residência oficial, e tem despachado com ministros e outros auxiliares por meio de videoconferência. O presidente também cancelou viagens que estavam previstas esta semana para a Bahia e para Minas Gerais.





Com informação: Agência Brasil