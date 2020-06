PANDEMIA| Vírus já matou mais de 502 mil pessoas e infectou mais de 10 milhões

Os países com mais mortes nas últimas 24 horas são o Brasil, com 552, Índia (380) e México (267).

A pandemia de covid-19 já matou 502.599 pessoas e infectou mais de 10 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP de hoje, baseado em dados oficiais. De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, 10.208.540 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em finais de dezembro passado, na cidade chinesa de Wuhan, dos quais pelo menos 5.094.900 agora são considerados curados.





Porém, a AFP avisa que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infecções, já que alguns países estão testando apenas casos graves, outros usam o teste como uma prioridade para rastreamento e muitos estados pobres têm apenas capacidade limitada de rastreamento.





Desde a contagem feita no domingo, 2.969 novas mortes e 144.004 novos casos ocorreram em todo o mundo.





Os países com mais mortes nas últimas 24 horas são o Brasil, com 552 novas mortes, Índia (380) e México (267).





Os Estados Unidos, que tiveram a sua primeira morte ligada ao coronavírus no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 125.928 mortes para 2.564.163 casos.





Pelo menos 685.164 pessoas foram declaradas curadas até hoje pelas autoridades americanas.





Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, com 57.622 mortes e 1.344.143 casos, o Reino Unido, com 43.575 mortes (311.965 casos), a Itália, com 34.744 mortes (240.436 casos) e a França, com 29.813 mortos (200.667 casos).





Entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a ser o que apresenta maior número de óbitos face à sua população, com 84 mortes por 100.000 habitantes, seguido pelo Reino Unido (64), Espanha (61), Itália (57) e Suécia (53).





A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) contabilizou oficialmente um total de 83.512 casos (12 novos entre domingo e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.460 recuperações.





A Europa totalizava hoje 196.428 mortes e 2.660.794 casos, os Estados Unidos e o Canadá 134.538 mortes (2.667.981 casos), América Latina e Caribe 112.321 mortes (2.491.030 casos), a Ásia 33.689 mortes (1.251.153 casos), o Oriente Médio 15.819 mortes (7.431,72 casos), a África 9.671 mortes (385.166 casos) e a Oceania 133 mortes (9.244 casos).





Esta avaliação foi realizada usando dados reunidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).





A AFP avisa que devido a correções pelas autoridades ou a publicação tardia de dados, os valores de aumento de 24 horas podem não corresponder exatamente aos publicados no dia anterior.





