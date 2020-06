Como lidar com isolamento social

Desde que o coronavírus se alastrou pelo mundo a ordem é: fique em casa e cuide de sua saúde, e isso inclui a saúde mental também. Visto que qualquer mudança na nossa rotina gera desconforto, como lidar com a saúde mental em meio a um isolamento social sem prazo definido para acabar?





Estamos passando por um período difícil de lidar, onde o mal-estar psicológico fragiliza a capacidade de adaptação e reação ao estresse do confinamento. Saiba que as respostas fisiológicas e emocionais podem impactar seu sistema imunológico e equilibro mental.





A situação é realmente delicada, contudo, existem maneiras para minimizar os efeitos dessa nova rotina na sua vida e ajudar você a enfrentar este cenário.





Procure evitar informações em excesso, isso gera ansiedade. Atente-se as informações que você vai consumir, fake news (informações falsas) podem prejudicar seu discernimento, e lembre-se, você tem capacidade de filtrar e impor limites diante de exposições que alteram seu humor.





Entenda que permanecer em casa está sendo necessário, mas por um breve momento. Ficar em isolamento social é uma preservação e contribuição para o bem comum, não uma punição. Por isso, diga não aos pensamentos pessimistas, eles deixam seu mundo hostil, suas reações e comportamentos podem se revelar de forma destrutiva e ferir aqueles que estão sua volta.





Utilize toda tecnologia disponível para manter-se conectado com a vida e com pessoas que você ama. Não permita sentir-se solitário, una-se aos seus familiares e amigos, promova boas conversas por meio de vídeos chamadas, telefonemas ou mensagens, mantenha-se conectado com o que você ama e te faz bem. Você tem condições de pensar diferente para aliviar as dores do momento atual.





Preencha seu tempo com atividades que podem ser desenvolvidas em casa, isso alivia o desconforto e não fazer nada pode produzir desânimo, por isso, mova-se e alivie a tensão do isolamento.





Estabeleça uma rotina diária e gerencie seu tempo para não produzir nenhum tipo de insegurança e/ou angustia. Conversar, escutar, compreender e estabelecer uma rotina solidária e inclusiva é importante para que as limitações impostas pela pandemia possam ser assimiladas e seguidas.





Ao se adaptar com as restrições, você consegue diminuir a sensação de perda e impedimento e lidar melhor com o isolamento social. Não desanime! Enfrentaremos esse tempo com consciência, inteligência e empatia.