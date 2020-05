Trump: estamos considerando eventual proibição de voos com Brasil

"Não quero pessoas vindo aqui contaminando nosso povo", disse ele.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que continua a avaliar a possibilidade de proibir voos com o Brasil. Durante entrevista a repórteres, ele foi questionado se considerava vetar os voos com o País e com a América Latina. "Nós consideramos isso. Esperamos que não tenhamos um problema", respondeu, lembrando em seguida que o governador da Flórida, um dos Estados americanos mais frequentados por brasileiros, tem reforçado os testes para evitar mais contaminações.





"Eles estão tendo problemas", afirmou Trump, referindo-se aos brasileiros. "O Brasil está tendo alguns problemas, sem dúvida", notou. "Não quero pessoas vindo aqui contaminando nosso povo", disse ele. Além disso, informou que os EUA têm ajudado o País, com o envio de respiradores para tratar pacientes da covid-19.





Trump já havia mencionado anteriormente a possibilidade de vetar voos com o Brasil, para conter a disseminação na doença dos EUA. Em suas declarações, ele também disse considerar "por um lado positivo" o fato de que os EUA registram muitos casos, pois isso significa que o país tem realizado muitos testes e que estes são "muito bons".





NAOM