PF teria identificado Carlos Bolsonaro como mentor de fake news contra STF

A discordância entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro Sergio Moro em relação ao diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, ganhou novas explicações. Uma equipe da PF que investiga as fake news contra o Supremo Tribunal Federal (STF) teria identificado o mentor das publicações: Carlos Bolsonaro (Republicanos), conforme apuração de Vicente Nunes, do Correio Braziliense.





Na operação, os policiais responsáveis pelas investigações garantem que o filho do presidente, também conhecido como 02, é o condutor de ataques ao Supremo e ao Congresso.





Com isso, quando todo o aparato da investigação apontar para Carlos como o mentor, a crise estará instaurada. Além disso, ainda segundo a coluna há um processo aberto pelo STF para investigar esse movimento de notícias falsas.





A equipe que investiga o caso aberto pelo STF para analisar fake news também vai apurar quem foram os autores dos protestos pró-ditadura, no qual Jair Bolsonaro participou no último domingo (19).





Possível demissão de Sergio Moro





Caso o presidente force a demissão de Valeixo terá também de aceitar a saída de Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Nesse sentido, Bolsonaro escolherá defender o filho em detrimento do ministro que possui forte apelo popular.





Os agentes estão respaldados de provas dos ataques ao órgão supremo do Judiciário e à democracia. Entretanto, com a saída do atual diretor-geral, o presidente pode intervir na divulgação das provas, o que depende do nome indicado para o comando da entidade.





