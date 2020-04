Moro deve provar no STF 'acusação grave' contra mim, diz Bolsonaro

O ministro Celso de Mello, do STF, deve autorizar nas próximas horas a abertura de um inquérito para apurar as acusações feitas por Moro.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta segunda-feira (27) esperar que o STF (Supremo Tribunal Federal) possa analisar rapidamente as denúncias feitas contra ele pelo ex-ministro Sergio Moro. Bolsonaro afirmou que Moro deve provar o que disse.







O ministro Celso de Mello, do STF, deve autorizar nas próximas horas a abertura de um inquérito para apurar as acusações feitas por Moro, a pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras.





"O ministro que saiu fez acusações e é bom que ele comprove, até para minha biografia, tá ok. Agora, o processo no Supremo é o contrario, é ele que tem que comprovar aquilo que ele falou ao meu respeito", disse Bolsonaro na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília.





"Eu espero que o Supremo Tribunal Federal analise para tirar duvida. Uma acusação grave que foi feita a meu respeito seria bom que o supremo decida isso o mais rapidamente possível. E [ex]ministro pode apresentar as provas, se ele tiver obviamente."





