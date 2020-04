Kim Jong Un estaria morto, segundo site internacional

Com sobrepeso, Kim Jong-Un estaria se recuperando de uma cirurgia no coração © KCNA VIA KNS / KCNA VIA KNS / AFP FRÁGIL

De acordo com uma rede de transmissão de Hong Kong, Kim Jong Un pode estar morto. Uma revista japonesa informa que o homem-foguete da Coréia do Norte está em um “estado vegetativo” depois de ser submetido a uma cirurgia cardíaca no início deste mês.





Um vice-diretor da HKSTV Hong Kong Satellite Television, uma rede de transmissão apoiada por Pequim em Hong Kong, afirmou que Kim estava morto, citando uma “fonte muito sólida”. Seu post no aplicativo de mensagens chinês Weibo foi amplamente compartilhado nas mídias sociais, de acordo com um relatório do International Business Times .





Já outros relatórios não confirmados, atribuídos a fontes do partido em Pequim, disseram que uma operação para inserir um stent deu errado porque as mãos do cirurgião estavam tremendo muito.





Fonte: IstoÉ