Coreia do Sul afirma que Morte de Kim Jong-un é 'fake news'

Ministro da Unificação garante que não há "sinais" que apontem para que o presidente da Coreia do Norte esteja morto ou em estado grave

O ministro da Unificação sul-coreano, Kim Yeon-chul, informou, esta terça-feira (28), que as informações que dão conta da morte ou de uma piora do estado de saúde de Kim Jong-un, após uma suposta cirurgia ao coração que não teria tido sucesso, é "fake news".





Para o responsável político da Coreia do Sul, que falou durante uma reunião parlamentar, a especulação criada em torno do presidente da Coreia do Norte, que não é visto em público desde 11 de abril, não passa de um "fenômeno de desinformação".





"Temos capacidade de inteligência que nos permite dizer com confiança que não há qualquer sinal invulgar", começou afirmando Kim Yeon-chul, em declarações reproduzidas pela agência noticiosa estatal sul-coreana Yonhap





"Sei que a notícia da CNN é baseada numa informação do Daily NK, que dizia que ele foi alvo de cirurgia no Hyangsan Medical Center. Isso não pode fazer sentido. O Hyangsan Medical Center é como uma clínica, uma instalação incapaz de realizar procedimentos cirúrgicos ou médicos", prosseguiu.





Kim Yeon-chul disse, ainda, não poder dizer onde se encontra, neste momento, Kim Jong-un, mas reforçou que este este tem "realizado trabalhos estaduais normalmente".





NAOM