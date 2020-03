Ministério da Saúde confirma 3º caso de coronavírus no Brasil

Até o momento, o país investiga 488 casos possíveis do novo coronavírus.

O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (4) o terceiro caso do novo coronavírus no Brasil. Todos os três são de São Paulo.





O paciente foi atendido na Beneficência Portuguesa, na capital paulista, segundo a reportagem apurou. O exame inicial foi feito pelo laboratório Fleury e confirmado em testes de contraprova no Adolfo Lutz.





Outro caso registrado em São Paulo, que também teve o primeiro exame positivo, ainda está em investigação.





Até o momento, o país investiga 488 casos possíveis do novo coronavírus, aponta balanço da pasta divulgado na terça-feira (3). Para comparação, na segunda-feira (2) eram 433.





Os dois primeiros pacientes que tiveram a confirmação da doença covid-19 estão em isolamento domiciliar. Ainda não há mais informações sobre o terceiro paciente.





Entre os casos em investigação, 130 são em São Paulo, 82 no Rio Grande do Sul e 62 no Rio de Janeiro. Os demais estão distribuídos em 20 estados.





Na terça (3), o Ministério da Saúde decidiu incluir os Estados Unidos na lista de países cujo histórico recente de viagens por pacientes deve ser observado pela rede de saúde para definir casos de suspeita de infecção pelo novo coronavírus.





Até então, eram considerados apenas os pacientes com febre e outros sintomas respiratórios -como tosse e dificuldade para respirar- e histórico de viagens a 16 países onde havia mais de cinco casos de transmissão local. O intervalo para esse histórico é de até 14 dias antes do início dos sintomas.





Com isso, o total de países monitorados chega a 29. A mudança ocorre após análise de que há transmissão local do vírus em algumas regiões dos Estados Unidos, como a Califórnia.





Os países monitorados são China, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Japão, Singapura, Austrália, Malásia, Vietnã, Itália, Alemanha, França, Espanha, Reino Unido, Suíça, Noruega, Países Baixos, Croácia, Grécia, Finlândia, Dinamarca, San Marino, Tailândia, Indonésia, Irã, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos e Canadá.





Filipinas e Camboja não têm casos confirmados, mas estão na região afetada e por isso também entram na lista.





NAOM-FOLHAPRESS