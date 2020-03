ARTIGO| Por que os relacionamentos terminam

Pesquisa aponta os principais motivos

Parecia ser para sempre, mas não durou. Os relacionamentos que chegam ao fim provocam um turbilhão de reflexões a respeito das causas da separação. Inevitável a gente pensar nos erros que cometeu, culpar o outro, aprender com a experiência e buscar justificativas para seguir em frente e fazer melhor. Mas, será que há alguma diferença entre homens e mulheres quando explicam o término da relação?





Em busca de respostas, a plataforma MeuPatrocínio , voltada para o relacionamento sugar, fez uma pesquisa com os seus usuários e constatou que o motivo mais citado por ambos foi a desonestidade e os segredos. Para 24% dos daddies - homens maduros, poderosos e bem-sucedidos-, as mentiras e a falta de sinceridade abalaram a relação. Para 20,5% das babies – jovens atraentes, ambiciosas e determinadas-, o “erro de pessoa” levou ao término. A traição aparece como justificativa para 18% das mulheres e 8% dos homens. O ciúme também provoca estragos para cerca de 13% do total de entrevistados. Outro fator mencionado é a distância, 12% dos daddies prefeririam esta mais próximos e em contato pessoal frequente com suas parceiras, enquanto que para 10% das babies estar longe também significa um problema. Na visão masculina, os assuntos financeiros abalaram 10% dos relacionamentos, tema também citado por 15% das respondentes. Para 9% dos entrevistados, homens e mulheres, conhecer outra pessoa colocou fim ao relacionamento.





Interessante observar como, excetuando a traição – mais mencionada por elas, os motivos são similares, com poucas variações. Para as babies, outras justificativas são a falta de seriedade e comprometimento com a relação, incompatibilidades e a rotina que, sem os cuidados necessários, desgasta qualquer relacionamento. Os daddies, por sua vez, também citaram um afastamento natural depois de um longo período na relação, mudança de cidade ou país e o fim do sentimento que os uniu incialmente.





Para Jennifer Lobo, CEO e fundadora da plataforma MeuPatrocínio, “a possibilidade de uma relação transparente e com objetivos alinhados desde o início, como é o relacionamento sugar, possibilita que as pessoas sejam mais sinceras em suas pretensões. Se não há consenso e as expectativas das partes envolvidas não forem atendidas, não há justificativa para permanecer em uma relação que demonstra não ter futuro. Ao contrário dos relacionamentos tradicionais, sugar daddies e babies sabem exatamente o que desejam e, se não está dando certo, não há porque permanecer juntos. Clareza e verdade são a base do relacionamento sugar”.





