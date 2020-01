Denúncia contra Glenn é problemática e perigosa, diz Marco Aurélio

O MPF denunciou o jornalista no caso da ação de hackers contra autoridades da Lava Jato

©Ueslei Marcelino / Reuters

O ministro Marco Aurélio Mello, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou que a denúncia do Ministério Público Federal contra o jornalista Glenn Gleenwald no caso da ação de hackers contra autoridades da Lava Jato é um ato "problemático" e "perigoso" por se tratar de situação que, segundo ele, pode cercear a liberdade de expressão.